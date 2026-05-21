La actividad económica repuntó en marzo con una suba interanual de 5,5%, impulsada por el agro y la industria

agro.webp El sector agropecuario fue además el de mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del indicador general. (Foto: archivo)

En conjunto, esas tres actividades aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

En contraste, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria fue el único sector que mostró una caída frente a marzo de 2025. La actividad retrocedió 1,2% interanual y restó 0,1 puntos porcentuales al resultado general.

Actividad Económica marzo 2026 rubros

Qué pasó con los precios mayoristas en abril

El índice de precios internos al por mayor registró en abril un incremento de 5,2% en comparación con marzo, según datos de Indec.

La suba estuvo explicada principalmente por el aumento de 5,3% en los productos nacionales y de 2,5% en los productos importados.

Dentro de los rubros con mayor incidencia en el nivel general se destacaron el petróleo, los combustibles y los productos químicos, que impulsaron la aceleración del indicador durante el mes.

En paralelo, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires mostró un aumento de 3,1% en abril respecto del mes anterior. El incremento estuvo vinculado principalmente a la evolución de los salarios del sector y a las variaciones en las tarifas de los servicios asociados a la actividad.