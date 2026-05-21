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La actividad económica repuntó en marzo con una suba interanual de 5,5%, impulsada por el agro y la industria

El EMAE registró además una suba de 3,5% frente a febrero en la medición desestacionalizada. Catorce de los quince sectores relevados mostraron crecimiento durante marzo de 2026.

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Catorce de los quince sectores relevados mostraron crecimiento durante marzo de 2026. (Foto: Freepik)

Catorce de los quince sectores relevados mostraron crecimiento durante marzo de 2026. (Foto: Freepik)

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en marzo un crecimiento de 5,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en la medición desestacionalizada avanzó 3,5% respecto de febrero, según informó el Instituto de Estadística y Censos (Indec).

Leé también La actividad económica cayó en febrero: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron
El EMAE registró una baja en febrero y confirmó la desaceleración anticipada por Luis Caputo. (Foto: archivo).

Según los datos difundidos oficialmente, el componente tendencia-ciclo también mostró una variación positiva de 0,4%.

Actividad Económica marzo 2026

Cuáles fueron los sectores que más crecieron

Catorce de los quince sectores que integran el EMAE presentaron subas interanuales durante marzo. Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron Pesca, con un crecimiento de 30,9%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 17,9%.

El sector agropecuario fue además el de mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del indicador general, seguido por Industria manufacturera, que registró una suba de 4,6%, y Explotación de minas y canteras, con un incremento de 16,3%.

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El sector agropecuario fue además el de mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del indicador general. (Foto: archivo)

El sector agropecuario fue además el de mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del indicador general. (Foto: archivo)

En conjunto, esas tres actividades aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

En contraste, Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria fue el único sector que mostró una caída frente a marzo de 2025. La actividad retrocedió 1,2% interanual y restó 0,1 puntos porcentuales al resultado general.

Actividad Económica marzo 2026 rubros

Qué pasó con los precios mayoristas en abril

El índice de precios internos al por mayor registró en abril un incremento de 5,2% en comparación con marzo, según datos de Indec.

La suba estuvo explicada principalmente por el aumento de 5,3% en los productos nacionales y de 2,5% en los productos importados.

Dentro de los rubros con mayor incidencia en el nivel general se destacaron el petróleo, los combustibles y los productos químicos, que impulsaron la aceleración del indicador durante el mes.

En paralelo, el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires mostró un aumento de 3,1% en abril respecto del mes anterior. El incremento estuvo vinculado principalmente a la evolución de los salarios del sector y a las variaciones en las tarifas de los servicios asociados a la actividad.

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