La apuesta del arquero de Polonia a Lionel Messi en pleno partido

Fi1jj6LXEAcmlFK.jpg El penal errado de Lionel Messi en la Selección Argentina vs. Polonia (Foto: FIFA)

El arquero polaco contó que cuando el árbitro fue al VAR para chequear el penal a favor de Messi, le hizo una apuesta al capitán argentino.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el arbitro no iba a dar el penal... así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen... No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero...”, contó en tono de broma a la TV2 de Noruega.

Al ser consultado por la jugada del penal explicó: “Inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué (a Messi) con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un lado de la cara”.

Y agregó: “Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”.

Luego se convirtió en el héroe de su equipo al evitar el gol de Messi. El guardameta de la Juventus acertó dónde tirarse y además desvió la pelota con la mano cambiada. “Ahora puedo decir que sabía dónde dispararía Messi, pero en ese momento no estaba tan seguro”, indicó.

Luego vendrían los mejores momentos para la Selección: los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez para el 2 a 0 final.

Argentina logró la clasificación a octavos de final como primera en su grupo. El consuelo para Polonia es que avanzó segunda por mejor diferencia de goles con México.