El ex Argentinos y Boca no dudó en frenar y tomarse un tiempo para hablar con los chicos. Con una sonrisa, se sacó la medalla de campeón del mundo y se las dejó tocar a los chicos, quienes no podía creer de lo que estaban siendo testigos. Una postal que será difícil de olvidar para ellos.

Video: el conmovedor gesto que tuvo Alexis Mac Allister con unos chicos del Brighton

El próximo sábado, el Brighton recibirá al Liverpool en uno de los partidos más atractivos de la Premier League. El equipo en el que juega Alexis, quien viene de meter dos goles todavía sueña con meterse en los puestos de copas internacionales (se encuentra a 6 puntos).

El momento de la llegada de Alexis Mac Allister a Brighton tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Cuando Mac Allister entró a las instalaciones del club que milita en la Premier League, se emocionó al ver que lo esperaban todos sus compañeros y empleados, que lo llenaron de aplausos y una gran ovación.

El recibimiento incluyó una réplica de la Copa del Mundo que Mac Allister alzó y una lluvia de papeles celestes, blancos y dorados.