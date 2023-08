El dolor en vivo de un periodista tras la eliminación de River en la Libertadores

"Igual, River no jugó bien en toda la copa. Arrasó el campeonato pero en la copa no jugó bien en todo el transcurso con un plantel competitivo. Tendría que haber dado más", añadió en su descargo.

"El planteo de ayer fue raro", sumó a lo que Laje agregó: "Se equivocó con los cambios".

"Creo que tal vez no era el partido para Solari, era la ida y no la vuelta. Y creo que hay jugadores en River que no van más, lo vengo diciendo hace rato. Enzo Pérez, con todo el dolor del mundo lo digo, tiene el ciclo cumplido", añadió Vázquez sobre el desempeño del jugador.

"Hay un par más de jugadores qué voy a querer toda la vida pero no están para jugar otro partido", se lamentó Bernardo y cerró, entre las risas de todos los presentes en el estudio que lo "gastaban" por la eliminación de la Copa con gags propios del momento, "fuimos muy felices y sé que no voy a ser más feliz de lo que fui con River, y ellos no van a sufrir más de lo que sufrieron. Con eso ya estoy contento".

Las frases que dejó Demichelis tras la eliminación de River y el palito para el plantel

Luego de la derrota por 2-1 frente a Inter de Porto Alegre y una dramática eliminación por penales, River se quedó afuera de la Copa Libertadores y tras el amargo final del Millonario, Martín Demichelis realizó fuertes declaraciones con autocrítica incluída sobre el planteo táctico en el equipo de Núñez.

"Si hubiésemos jugado con cinco volantes como en la ida seguramente Coudet lo habría analizado y hubiera sumado un mediocampista más, así que decidimos hacerlo con cuatro y dos arriba, con Pablo Solari y Lucas Beltrán", analizó.

Y admitió que la eliminación "representa un golpe muy duro e inesperado, porque había una gran ilusión con llegar lejos en esta competencia".

"No tengo las estadísticas de duelos. Lo analizaremos. Trabajamos durante siete meses de la misma forma y no creo que se haya visto una merma física. Lo demostró tantísimas veces. Se perdió y al haber una derrota empiezan los análisis de los por qué. No hay que perder la calma ni la armonía, agradecer a los hinchas que vinieron a Porto Alegre, a los que lo siguieron desde Argentina y a seguir trabajando", sumó.

Sobre algunos de los cambios que realizó, como el ingreso de Pablo Solari por Ignacio Fernández, señaló que "puede ser cuestionado como la otra vez lo fue a la inversa en el partido de ida, pero la explicación es esa: Pablo es el mismo que la semana pasada hizo dos goles y elegimos la profundidad".

A su vez, el exfutbolista sufre su primer revés en esta etapa sucesoria de Marcelo Gallardo, se excusó: "De los tres partidos que se perdieron de visitantes en esta Copa Libertadores se puede decir que con su altura, La Paz es La Paz (cayó 3-1 con con The Strongest), ante Fluminense River fue superado en el tercio final (goleada 5 a 1) del cotejo, y hoy el encuentro fue equilibrado.