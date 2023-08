Las frases que dejó Demichelis tras la eliminación de River y el palito para el plantel

Y admitió que la eliminación "representa un golpe muy duro e inesperado, porque había una gran ilusión con llegar lejos en esta competencia".

"No tengo las estadísticas de duelos. Lo analizaremos. Trabajamos durante siete meses de la misma forma y no creo que se haya visto una merma física. Lo demostró tantísimas veces. Se perdió y al haber una derrota empiezan los análisis de los por qué. No hay que perder la calma ni la armonía, agradecer a los hinchas que vinieron a Porto Alegre, a los que lo siguieron desde Argentina y a seguir trabajando", sumó.

Sobre algunos de los cambios que realizó, como el ingreso de Pablo Solari por Ignacio Fernández, señaló que "puede ser cuestionado como la otra vez lo fue a la inversa en el partido de ida, pero la explicación es esa: Pablo es el mismo que la semana pasada hizo dos goles y elegimos la profundidad".

A su vez, el exfutbolista sufre su primer revés en esta etapa sucesoria de Marcelo Gallardo, se excusó: "De los tres partidos que se perdieron de visitantes en esta Copa Libertadores se puede decir que con su altura, La Paz es La Paz (cayó 3-1 con con The Strongest), ante Fluminense River fue superado en el tercio final (goleada 5 a 1) del cotejo, y hoy el encuentro fue equilibrado.

Demichelis y un palito para el "plantel numeroso"

"Después de esta derrota habrá que mantener la calma y seguir construyendo para bien del club y de este equipo", avisó y añadió que “ahora que están todos recuperados no me queda ningún lesionado. Gracias a Dios pudimos recuperar a todos. Un gran trabajo de toda el área física y la médica".

Sin embargo, advirtió que "habrá que hablar con los dirigentes para lo que se viene (solamente competirá en la Copa de la Liga hasta fin de año), porque tenemos un plantel numeroso", aseveró y concluyó que "hay que replantearnos cosas. Con mucha calma y no por esta derrota. No nos apresuraremos en tomar decisiones”, concluyó Demichelis en la conferencia en el estadio Beira Río.