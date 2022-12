El enojo de Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina: "¿Qué mirás, bobo?".

Luego de los festejos, Lionel Messi declaró al borde del campo de juego y destacó lo logrado por la Selección Argentina y se ilusionó con lo que viene en el Mundial Qatar 2022.

"Mucha alegría, mucha felicidad. No era para ir al alargue ni a los penales, tuvimos que sufrir. Pero pasamos y es algo impresionante", comenzó el capitán argentino.

“No quiero hablar del árbitro porque te sancionan, uno no puede ser sincero, pero la FIFA debería rever esto, no puede poner a un árbitro así en esta instancia”, criticó Lionel Messi.

En tal sentido, el rosarino remarcó que el colegiado Antonio Mateu Lahoz “no estuvo a la altura”.

Sobre lo que se viene para la Scaloneta, el Diez destacó: “Argentina está entre los cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad".

"Este equipo entiende los momentos del partido. Cuando tiene que jugar, lo hace. Cuando tiene que defender, también", agregó orgulloso.

"Estamos disfrutando muchísimo de la gente, de ir pasito a pasito. Estamos muy felices", agregó Messi.

En un segundo diálogo con TyC Sports, el capitán de la Selección Argentina se mostró enojado con alguien que lo provocó desde afuera. "¿Qué mirás bobo? Andá para allá", le espetó Lionel Messi.