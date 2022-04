El entorno de Bilardo confirmó que ya sabe de la muerte de Maradona: qué le dijeron al ex DT

“Los doctores le dijeron que murió de un paro cardíaco y su reacción fue como si estuviese esperando la noticia", afirmó en una entrevista con Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad 97.9), cuando le consultaron si el ex director técnico sabía sobre el fallecimiento del astro mundial que ocurrió el 25 de noviembre de 2020.

image.png

Además, Jorge expresó: “A Carlos se le dijo la verdad, el veía las banderas de Diego en cada cancha y preguntaba. Se dio cuenta, los doctores le dijeron que murió de un paro cardíaco y listo, se lo tomó bastante bien”.

Carlos Bilardo no se enteró en noviembre de 2020 sobre la muerte de Maradona, jugador que fue como un hijo para él. ¿El motivo? El Doctor sufre del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad que afecta a personas de la tercera edad, en su mayoría hombres, y su estado de salud es delicado.

En ese momento, los médicos le recomendaron a la familia de Bilardo que no le dijeran lo que había ocurrido, porque una noticia tan fuerte podría repercutir en su estado de salud. Sin embargo, el día llegó y el ex entrenador de Estudiantes ya conoce el motivo por el cuál Pelusa ya no va a visitarlo…