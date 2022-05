El Kun Agüero ya tiene su estatua en el estadio del Manchester City

La estatua, situada en el lado Este del Etihad Stadium, se une a las de otras leyendas del City como Vincent Kompany y David Silva.

kun-aguero-estatua-manchester-city-2.jpg El Kun Agüero junto a su estatua en la sede del Manchester City

"La estatua permanente de Agüero celebra su extraordinaria contribución al éxito del club y, en particular, su papel fundamental en lo que fue posiblemente uno de los mejores momentos de la historia del deporte, por el que será recordado eternamente por los aficionados del Manchester City de todo el mundo", dijo el club en un comunicado.

El City se proclamó campeón de la Premier hace 10 años y tras una sequía de 40, en un último minuto de locura. Los Ciudadanos necesitaban marcar dos goles en el descuento ante el Queens Park Rangers, mientras el Manchester United, con los deberes hechos, esperaba sobre el césped que terminara el encuentro en el Etihad. Sin embargo, un gol de Edin Dzeko y otro de Agüero, uno de los más famosos de la historia de la competición, cambió de manos un título que se decidió por la diferencia de goles.

image.png La estatua del Kun Agüero en el estadio del Manchester City.

"La verdad es que es algo muy bonito para mí, verme a mí mismo hace diez años es muy emocionante. En esos diez años pude ganar muchos títulos y pude ayudar al club a ser uno de los más importantes del mundo. Estoy enormemente agradecido al club por hacer esta estatua en reconocimiento a mi carrera futbolística en Manchester. Es algo muy especial", explicó Kun Agüero.

Kun Agüero: Cuándo se retiró del fútbol y por qué

El 16 de diciembre de 2021, El delantero argentino, Sergio Kun Agüero, en una conferencia de prensa, explicó los motivos de su decisión tras la afección cardíaca que lo marginó de las canchas desde el pasado 30 de octubre.

"He decido dejar de jugar al fútbol por el problema que tuve hace un mes", afirmó en relación a la afección cardíaca que lo marginó de las canchas.

"Es un momento muy duro, estoy muy feliz por la decisión que tomé, porque primero está mi salud", sostuvo el jugador del Barcelona, que fue ovacionado por los presentes que lo acompañaron.

En la platea del estadio Camp Nou, el "Kun" agregó: "Ya saben por qué es, estuve en las manos de los mejores médicos. Hace diez días tomé la decisión, quería contarles que hicimos todo lo posible, para ver si había algo que hacer, pero no era mucho".

"Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Desde los cinco años que he tocado una pelota mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa y quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético Madrid que apostaron por mí, a la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien", indicó, ante la mirada de Pep Guardiola, su último DT en el conjunto inglés.