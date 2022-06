El mal momento que vivió Diego Schwartzman mientras jugaba el torneo de Eastbourne

“Cuando llegué a la habitación me di cuenta de que mi reloj no estaba allí. Busqué por toda la habitación, no estaba y cuando fui a recepción a comunicar a la gente, luego Diego vino 15 minutos después de decir lo mismo”, contó Martínez.

El mensaje de Schwartzman tras el robo

https://twitter.com/dieschwartzman/status/1539742198698213377 Hola a todos!!! Les cuento que lamentablemente este domingo del hotel @HydroHotel en Eastbourne me robaron muchas pertenencias. Incluyendo el pasaporte. Tarjetas de crédito y varias cosas más. Gracias a todos los que se preocuparon y me preguntaron si necesitaba algo. — diego schwartzman (@dieschwartzman) June 22, 2022

La investigación sigue en curso y el informe reflejó: "Fueron robados varios artículos de alto valor, incluidos relojes y bolsos, junto con dinero en efectivo y algunos artículos personales".

Schwartzman sufrió la pérdida de varias de sus pertenencias en plena gira de césped en la que no pudo conseguir victorias: la pasada semana en Queen's quedó eliminado ante el estadounidense Sam Querrey, mientras que en Eastbourne cayó con Draper. Llegará a Wimbledon sin triunfos este año en pasto.