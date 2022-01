En un partido cargado de polémica, Rafael Nadal venció al canadiense Shapovalov y pasó a semifinales en Australia

En la próxima instancia del torneo, el tenista jugará ante el jugador que resulte vencedor del partido entre el francés Gael Monfils y el italiano Matteo Berrettini.

En tanto, en el otro cruce de cuartos de final de Australia, el italiano Jannik Sinner (10mo.) jugará ante el griego Stefanos Tsitsipas (4to), mientras que el ruso Daniil Medvedev (2do) lo hará frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (9no).

Polémica en el partido del Abierto de Australia

Más allá de la cuestión deportiva, el partido de Nadal y Denis Shapovalov estuvo marcado por una fuerte polémica. Tras perder el primer set, Shapovalov se quejó ante el juez porque consideraba que Nadal había tardado en volver a la cancha y en el saque. "Son unos corruptos", disparó.

Luego del partido, Shapovalov dijo que Nadal tenía "preferencias" en el torneo. "Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso? Lo respeto, pero tiene que haber ciertos límites. No solo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto", expresó.

"Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final", justificó.

Por su parte, Nadal respondió a Shapovalov y dijo: "Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el 'toilet break'. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo".