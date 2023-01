Enzo Fernández no quiere seguir más en Benfica y presiona por el pase al Chelsea

Los ingleses estaban dispuestos a superar el monto estipulado en el contrato del exRiver, pero su idea era pagarlo en cuotas y no tener que hacerlo de una sola vez. Incluso, se ofreció involucrar a un jugador a préstamo como parte de la transferencia.

La dura negociación de Chelsea y Benfica por Enzo Fernández

Benfica no aceptó. Sigue exigiendo 120 millones de euros para liberar a Enzo Fernández. No obstante, la decisión del futbolista, de no querer jugar más en Portugal, podría ser fundamental para torcer el panorama.

A Benfica lo inquieta la conducta que pueda tomar Enzo Fernández

enzo fernandez.jpg A Benfica lo inquieta la conducta que pueda tomar Enzo Fernández (Foto: AP).

El presidente del Benfica, Rui Costa, lo intentó todo para mantener a Fernández hasta el final de la temporada, pero ya se dio cuenta de que el jugador está haciendo todo lo posible para irse y provocar sucesivas situaciones de malestar, que harán insostenible la continuidad en el equipo, sostuvo A Bola.

En tanto, se aplica un proceso disciplinario a Fernández por haber viajado sin autorización y perderse los dos primeros entrenamientos del nuevo año. Se espera una fuerte multa y una probable ausencia en los planes del equipo para el próximo partido del sábado ante el Portimonense.