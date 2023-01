Escándalo e interna en el fútbol francés: del desprecio a Zidane a la defensa de Mbappé

"Quiero ofrecer mis disculpas por estas palabras que no reflejan en absoluto ni mi forma de pensar ni mi consideración por el jugador que era y el entrenador en que se ha convertido", aseguró Le Graët para apagar el fuego que habían generado sus declaraciones contra el exentrenador del Real Madrid y que le valieron una tormenta de críticas, tanto del mundo del fútbol como de la clase política.

Zidane 11.jpg Todo indicaba que Zidane sería el DT en la selección de Francia pero la Federación de Francia optó por darle continuidad a Deschamps.

Al ser consultado por Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar a Deschamps, Le Graët se mostró contundente: "Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, 'Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier'?".

Le Graët agregó que "Zidane puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps".

Esas palabras fueron consideradas por la mayoría como una "falta de respeto" hacia Zidane y obligaron al dirigente de 81 años a salir a ofrecer las disculpas públicas.

Mbappé salió a defender a Zidane

Kylian Mbappé.jpg "Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así", fue la defensa de Mbappé.

La estrella de los Bleus, Kylian Mbappé, reaccionó el mismo sábado. "Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así", fueron las palabras del jugador del PSG vía Twitter.

También apareció en acción la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, quien reclamó a Le Graet que se disculpara.

"Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane", fueron las palabras de la ministra.

Este lunes, Real Madrid apareció en escena y también lamentó "las desafortunadas declaraciones" de Le Graët a través de un comunicado.

"Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata", afirmaron desde Madrid.

La dura frase de Deschamps sobre la final del Mundial contra Argentina

Técnico de Francia.jpg "En la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó el estratega francés sobre la final contra Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

A tres semanas de la final del mundo, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, se refirió al desempeño de sus dirigidos y aseguró que "hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para un partido así".

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero en la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó el estratega francés.

Hay que recordar que cuando iban 40 minutos del primer tiempo de la final y Argentina se floreaba en la cancha y el marcador (2-0), Deschamps optó por realizar dos cambios: Randal Kolo Muani y Marcus Thuram por Ousmane Dembelé y Olivier Giroud, quien reaccionó revoleando una botella al piso por la decisión del DT.

Francia salió a jugar el 18 de diciembre en Qatar con Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann; Dembelé, Giroud y Kylian Mbappé. Con el pasar de los minutos, el tiempo extra y la salida de Rabiot por conmoción cerebral, apenas cuatro jugadores de la alineación original quedaron en cancha: Lloris, Upamecano, Tchouameni y Mbappé.

"Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial, es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor", agregó el campeón del mundo como jugador en 1998 y como DT en 2018.

Deschamps renovó contrato con la Federación Francesa de Fútbol y seguirá como DT de su selección hasta el Mundial de 2026.