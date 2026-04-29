Expulsaron a una participante en Gran Hermano: qué exjugadora la reemplaza

Por último, el Big fue contundente: “De tal modo, de tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”. Así reveló que la participante que debía abandonar la casa era Sol Abraham.

La salida fue inmediata y sin preparación: Sol se marchó por la puerta giratoria, sin valijas, y al girar desapareció. En ese mismo instante, la sorpresa se apoderó de todos cuando apareció Cinzia, quien ingresó nuevamente al juego, generando asombro y emoción entre los participantes.

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Qué ex Gran Hermano hizo una fuerte acusación sobre Sol Abraham

Emiliano Boscatto, quien alcanzó el segundo puesto en Gran Hermano 2011, sorprendió este jueves al publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales dedicado a Sol Abraham, su excompañera y actual participante de la edición Generación Dorada de Telefe.

En una historia de Instagram, Boscatto se mostró con un tono confesional: “Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto. Ustedes saben lo que yo amaba a sol. Pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro”.

El ex GH apuntó directamente a los cambios que, según él, Abraham mostró en los últimos años: “Ella cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex. Nunca más me habló y es la única que no está en el grupo de los ex GH incluido Cristian. Se le subieron los humos de una manera inexplicable”.

El ex participante también hizo referencia a la actitud de Emanuel, otro compañero de aquella edición, y la contrastó con la de Sol: “Emanuel está siendo muy buena persona con ella. Porque ella nunca más lo trató después de eso. Ella no se tomó para nada bien lo de su ex y con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella”.

emiliano boscatto