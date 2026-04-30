Sorpresa con los nominados en Gran Hermano: una noche distinta que dejó a todos desconcertados

Eduardo: 2 votos para Nazareno y 1 para Titi.

Zunino: 2 votos para Titi y 1 para Eduardo.

Grecia: 2 votos para Zilli y 1 para Danelik.

Pincoya: 2 votos para Zilli y 1 para Zunino.

Titi: 2 votos para Eduardo y 1 para Zunino.

Yipio: 2 votos para Eduardo y 1 para Grecia.

Danelik: 2 votos para Nazareno y 1 para Titi.

Lolo: 2 votos para Grecia y 1 para Zunino.

Nazareno: intentó hacer la espontánea, pero fue anulada (3 votos a Eduardo y 2 a Zunino).

Juanicar: 2 votos para Zunino y 1 para Eduardo.

Además, Manuel recibió el beneficio de Tamara y decidió fulminar a Emanuel y Luana.

Un detalle clave de esta semana es que la placa será positiva durante 24 horas y después de ese plazo se transforma en negativa.

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Qué exjugadora reingresó a la casa de Gran Hermano

Este miércoles la edición Generación Dorada de Gran Hermano (Telefe) vivió una gala cargada de tensión y sorpresas. El Big tomó una decisión drástica: expulsar a una participante y, en su lugar, darle ingreso a Cinzia Francischiello, quien volvió a la competencia gracias al famoso Golden Ticket.

La transmisión arrancó con Santiago del Moro anunciando la noticia a los televidentes y confirmando que Cinzia regresaba a la casa más famosa del país. Minutos después, el ambiente se cargó de expectativa cuando el Big se dirigió directamente a los jugadores reunidos en el living.

“Hay una persona que insistentemente me viene manifestando su intención de abandonar mi casa y quiero compartir con todos ustedes lo que pienso sobre esta situación en este momento”, expresó con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesto a pasar por alto esa actitud.

“Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el mismo momento en que les abrí mis puertas. Millones de personas quisieran estar en este lugar, en su lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa”, continuó, marcando la gravedad de la decisión.

Finalmente, el Big fue categórico: “De tal modo, de tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego”. Con esas palabras reveló que la participante que debía abandonar la casa era Sol Abraham.

La salida se produjo de inmediato y sin preparación: Sol atravesó la puerta giratoria sin valijas y, al girar, desapareció. En ese mismo instante, la sorpresa se apoderó de todos cuando apareció Cinzia, quien volvió a ingresar al reality, generando impacto y emoción entre sus compañeros.