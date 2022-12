Al ser consultado por el trabajo que vienen haciendo en el Mundial de Qatar, De Jong señaló: 'Tenemos que ir por el título. Estamos en cuartos de final y llevamos mucho tiempo invictos. Ganamos tres partidos y somos campeones del mundo. Si pasamos a la Argentina y luego perdemos en semifinales, estaremos muy decepcionados", reconoció. Una muestra de la confianza que se tienen en el plantel de Países Bajos.

de jong y messi 2.jpg Messi y De Jong se saludan en el Barcelona

De Jong fue compañero de Messi durante dos temporadas en el Barcelona. De niño, el mediocampista siempre miraba al equipo catalán para ver a Messi y aprender sus movimientos. En ese sentido, De Jong reconoció que siempre llevó puesta la camiseta de Messi.

A horas del partido, el volante reconoció que tiene el celular de Messi, pero confesó que no le envió ningún mensaje. "Siento que no tengo nada que decirle. Tal vez hable con él en la cancha. No sé si antes o después del partido. Debo reconocer que fue realmente genial jugar con él. Desde niño que lo admiro porque es el mejor en todo", admitió.

De Jong y la receta para frenar a Lionel Messi en el partido de cuartos de final

¿Cómo se puede detener el juego de Messi? De Jong asegura tener la fórmula perfecta: "Tenemos que hacerlo en equipo. Ser mejor que Argentina como equipo. No solo estamos jugando contra Messi, pero seguirlo por toda la cancha es lo más importante".

"Cuando avanza con el balón es peligroso. Tenemos que asegurarnos de que no llegue al área con pelota dominada. Mi solución es pararlo como equipo, es de la única manera que seremos mejores que Argentina", concluyó De Jong.

Van Gaal, duro con Messi en la previa de Argentina vs. Países Bajos

vangaal.jpg

Van Gaal considera una revancha la posibilidad de volver a enfrentar a la albiceleste. En 2014 se vieron las caras en una de las semifinales de la Copa del Mundo de Brasil y el equipo sudamericano se impuso en los penales luego de igualar sin goles.

"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha", dijo. Y agregó que sabe cómo hacer para que el astro argentino no entre en juego.

"Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos, no podemos decir que hayamos fracasado", aseguró.

Sobre su futuro, luego de la Copa del Mundo, el entrenador expresó: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca; no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa".