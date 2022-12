"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha", dijo y agregó que sabe como hacer para que el astro argentino no entre en juego y que la gente podrá verlo el viernes en el campo de juego.

"Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado", agregó, intentando explicar que había querido decir cuando consideró que son candidatos al título.

Sobre su futuro, luego de la Copa del Mundo, el entrenador expresó: "En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca; no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa". Cuando decidió aceptar el nuevo reto para su tercera etapa en la Selección de Países Bajos se encontraba retirado desde 2017 luego de una complicada situación familiar.