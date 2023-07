¡Atento, River! En Europa aseguran que Lucas Beltrán está en el radar de un gigante español

Beltrán habló después de la consagración de River: "A principio de año pensé irme otra vez"

Lucas Beltrán reconoció que con la presencia de Miguel Borja en el plantel de River y la llegada de Salomón Rondón analizó la chance de emigrar. “A principio de año pensé irme otra vez a préstamo. Algunos clubes se habían comunicado con mi representante”, afirmó una entrevista que brindó a TyC Sports.

El goleador del Millonario en la Liga Profesional que el club acaba de conseguir destacó que “hubo conversaciones y se tomó como una posibilidad concreta”. Además, el delantero del Millonario agregó: “Mientras tanto yo me entrenaba y exigía. Cuando las cosas dan sus frutos después de tanto sacrificio a uno lo pone contento”.

Con respecto a los motivos que lo hicieron permanecer en River, no dudo al responder: “Justo fui a la pretemporada, me sentía muy bien y quizá no era el momento indicado. Las cosas se dieron así gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico. No sé si fue el destino o qué, pero por suerte me pude quedar”.