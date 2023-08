Brian Fernández volverá a jugar al fútbol y ya tiene definido su nuevo destino

Este año, Fernández había regresado a su antiguo club, Colón, del cual es un confeso hincha. Inicialmente, tenía la intención de entrenar con la División Reserva, pero debido a sus recurrentes ausencias en los entrenamientos, atribuidas a sus problemas con las adicciones, la directiva del club decidió apartarlo. Como resultado, el 30 de junio fue liberado de su contrato.

A lo largo de su carrera, el futbolista tuvo la oportunidad de jugar en varios equipos, incluyendo Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento de Junín, Metz en Francia, Unión La Calera en Chile, Necaxa en México, Portland Timbers en Estados Unidos, Ferro y Deportivo Madryn. En total, disputó 215 partidos y convirtió 84 goles.

El récord que comparten Lionel Messi y Brian Fernández

La influencia de Lionel Messi desde su llegada a la MLS es indiscutible. Su participación en la Leagues Cup con el Inter Miami demostró que, sin importar la competición, el astro argentino deja la vida en cada pelota. Si bien era previsible que la Pulga estableciera nuevos récords durante su estancia en Estados Unidos, para Brian Fernández, quien anteriormente había jugado en la liga estadounidense, hubiera sido inimaginable que él y el capitán de la Selección Argentina compartieran un logro singular: ser los únicos argentinos en anotar al menos un gol en sus cinco primeros partidos en un torneo de la MLS.

Mediante sus redes sociales, el delantero que tuvo una etapa en los Portland Timbers hizo referencia a este hito después de descubrir que la historia los vincula junto a Messi, al menos en una categoría: "Quiero que me quede esto acá para verlo una y otra vez. Tengo que decir que todavía no me pasó con los goles y aún estamos iguales. Lo veo una y otra vez y no lo puedo creer. ¡Me tiembla el cuerpo al saberlo!".