Entrevista al campeón del Mundo en el '78, Daniel Bertoni: "Somos candidatos, no favoritos"

¿Cuáles son las principales virtudes de la Argentina?

Tener a Messi y detrás un equipo que lo sostenga. Además, al grupo se lo ve muy fuerte, muy unido. A mi me pasó antes del Mundial 78. Llegué con una lesión y el grupo me apoyó muchísimo para recuperarme y terminar como titular.

Messi es el as de espadas, ¿Qué otras cartas importantes destacás de la selección?

Dibu Martínez es un arquero de mucha jerarquía, Cuti Romero es un central bárbaro y Di Maria, que siempre puede inventar algo distinto.

¿Falta alguien en el plantel? Parece que la lista, casi está

Me encanta el Cholito Simeone, pero los que están también me gustan. Lautaro es un toro, Julián Álvarez está muy bien, lo mismo que Joaquín Correa. Sin embargo, yo le hubiera dado una chance al hijo del Cholo, que está en gran nivel en Italia.

En esta sección, hablamos de camisetas. ¿Cambiaste alguna en los Mundiales que jugaste? ¿Conservas muchas de las tuyas?

Cambié un montón. En la final del Mundial 78 la cambié con Willy Van Der Kerkhof. La mía ahora está en un museo de Madrid, la de él, la tengo yo. También cambié con Oblitas, de Perú del 78, con Hungría del 78 y 82, con Brasil del 78. Del Mundial de la Argentina me guardé una de la primera vuelta.

042005f9-80ae-4b0f-9991-6f1cfe3978bb.jpg

¿Quién fue el jugador más espectacular con el que jugaste en la selección?

Dos. Uno Kempes, un monstruo. Fue el goleador y el mejor jugador del 78. El otro Diego. En el 82, cuando jugamos juntos, no tuvo un gran Mundial, pero en el 86 hizo todo excelente. Después, un montón muy buenos: Fillol, Passarella, Valdano, por ejemplo.

Bertoni fue un delantero fantástico. Entre clubes y la selección jugó más de 500 partidos y metió casi 200 goles. Debutó en Quilmes, conoció la gloria en Independiente. Se fue a Europa, dónde jugó en Sevilla, de España y en Fiorentina, Napoli y Udinese, de Italia. Ni wing, ni 9, un delantero con gol. Jugó dos Mundiales 78 y 82: 11 partidos en total, con 4 anotaciones.

Hoy algunos lo quieren hacer jugar en política. Él, no le escapa al bulto: "Me gusta Patricia Bullrich", dice. "Somos un país que tenemos todo, por los recursos naturales, y, a la vez, no tenemos nada. Si me meto en política, es porque quiero el bien de mí país", acota.

¿Viajas a Qatar?

No sé. A veces la FIFA me invita como leyenda, pero aún no me llegó nada. Me gustaría comentar el Mundial para alguna cadena internacional. Veo mucho fútbol, estoy muy atento a todo. Después de retirarme, fui a los mundiales de Alemania, Brasil y Rusia.

¿Qué opinas de la continuidad de Scaloni hasta 2026?

Es muy importante. El apoyo de la dirigencia es clave. Lo veo bien al equipo. Sin embargo, en un Mundial tenés que estar muy concentrado. No subestimar a nadie. Fíjate lo que nos pasó en Rusia. Islandia nos complicó en el debut, después un error del arquero con Croacia y todo fue muy difícil. Creo que el entusiasmo está bien, pero no debe ser desmedido.

¿Qué hay que hacer de acá al Mundial, en los pocos días que faltan?

Trabajar en lo psicológico. Cuidarse, prepararse físicamente y los futbolistas deben jugar en sus equipos. Es importante llegar con rodaje al Mundial. El equipo en la previa está, pero el definitivo se va armando durante el Mundial, con los que están mejor del plantel en ese mes. Fíjate, en el 78, yo empecé de suplente, Valencia de titular. Después Kempes terminó de 10 y yo de delantero. En el 86, se empezó con línea de 4, con Clausen y Garré. Después Bilardo puso línea de 3, con Cuciuffo y el Vasco Olarticoechea. Además entró el Negro Enrique en la mitad de la cancha.

6195fc9b-89cd-48c9-8d13-1a5492afe149.jpg

¿Cómo estás físicamente, hacés deporte?

No tuve grandes lesiones, sí un problema oncólogico, del que ya estoy recuperado. Juego al paddle para entretenerme, veo todo el deporte que puedo, me gusta mucho el tenis, el rugby, además del fútbol. Además me junto con amigos que me dejó el fútbol: Beto Alonso, Pato Fillol, el Gringo Scotta, Bochini, Beto Márcico, entre otros.

Al comienzo dijiste "tuve y tengo una vida feliz": ¿Cuál es la clave?

No soy millonario. En mi época de jugador no se pagaba la fortuna de hoy, pero administré bien y le di lo mejor que podía darle a mis hijos: estudio.

Jair Emanuel es director para Latinoamérica de la FIFA, habla cinco idiomas. Yael Macarena es periodista y psicóloga. Ahora trabaja en un juzgado de familia. Además estoy enamorado de mis nietos, Benjamín, Dante y Nina, que está por nacer.

Daniel Bertoni, esperando el Mundial de Qatar y disfrutando de la vida. Junto a Mario Kempes (hizo 2), Tata Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga, únicos argentinos que hicieron goles en una final de un Mundial ganado por nuestro país.