El drama de Andrés Iniesta: "Perdí las ganas de vivir"

“No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo, pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien, pero tu notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer”, confesó el jugador de Vissel Kobe.