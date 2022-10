Al borde de las lágrimas, Paulo Londra recordó la depresión que lo zambulló en los vicios: "Había empezado..."

Paulo Londra y Duki.jpg Paulo Londra y el Duki grabaron juntos el tema Party en el barrio.

“Haciendo un vivo del tema que sacamos con el Duki… y ahí es cuando miro para atrás y digo ‘wow wacho, las cosas que hago y el resultado es gracias a ustedes también que me están bancando”, aseguró Paulo Londra con la voz entrecortada por la emoción de saberse nuevamente en carrera y dispuesto a recuperar con creces el tiempo perdido.

En tanto, según revelaron los seguidores del cordobés, durante esa misma transmisión Paulo estuvo a punto de llorar varias veces al recordar la depresión que vivió por la involuntaria interrupción de su carrera artística, pero sobre todo al ver que consiguió regresar y grabar una participación con un amigo y colega como, el Duki.

Embed

Rocío Moreno se refirió a la nueva novia de Paulo Londra: "No me..."

Tras una escandalosa separación y una disputa legal por alimentos, Rocío Moreno se refirió en Intrusos (América TV) a la relación que mantiene con su ex, Paulo Londra, y al vínculo del cantante con sus hijas en común, Isabella y Francisca.

Cabe recordar que meses atrás la expareja llegó un acuerdo económico, y atrás parecen haber quedado los conflictos entre ambos, dadas las declaraciones de la joven en el ciclo que conduce Flor de la V.

rocío moreno paulo londra.jpeg Paulo Londra y Rocío Moreno están separados, pero fruto de su relación son padres de dos nenas.

“Estamos muy felices. Estamos con la mudanza, muy tranquilas las tres, y no veíamos la hora de tener nuestro espacio lo cual nos pone muy felices”, dijo luego de haber llegado a un acuerdo con el autor de Tal vez. Al recordar la conflictiva separación, Rocío reveló que fueron momentos “muy difíciles, angustiantes y estresantes, pero se dio todo por el bien de las nenas”.

Con respecto a su relación con Paulo, aseguró “tener diálogo”, y contó que la relación de las niñas con su padre “está muy bien” y evolucionando para mejor. Consultada por la nueva novia del músico, aseguró que "no le molesta". Reconoció, a su vez, estar muy bien acompañada, "muy feliz”, dijo entre risas, y aunque Londra no esté al tanto de su nuevo vínculo "no es algo que a mi me importe".