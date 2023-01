El durísimo revés que sufrió Independiente del TAS por Cecilio Domínguez

Pasado el plazo, el América pidió una sanción disciplinaria, motivo por el cual Independiente tiene seis días para responder. La idea es presentar ante el TAS las propuestas que le realizó a los mexicanos desde octubre hasta la fecha y le fueron desestimadas, demostrando la voluntad de pago, adjuntando todas las pruebas necesarias.

Cabe destacar que lo importante para Independiente es que no hubo pedido de inhibición y podría seguir incorporando jugadores, luego de que en las semanas anteriores le cayó una por el incumplimiento del contrato de Gonzalo Verón que le imposibilitó temporalmente traer nuevos refuerzos. La jurisprudencia FIFA-TAS indica que son tres los mercados que deben transitarse inhibidos en la compra de jugadores para que caíga una sanción deportiva, en algo que no aconteció, por lo que no corre la quita de puntos ni la pérdida de categoría.

En ese sentido, Maximiliano Walker, el abogado de Independiente, declaró: "A las 12 fuimos notificados que América solicitó a la FIFA el cobro de la deuda y la aplicación de una serie de sanciones" y añadió: "Hemos hecho no menos de cinco propuestas de pago y todas fueron rechazadas. En el peor de los casos podríamos tener la prohibición de incorporar".

Walker cerró: "Independiente va a tener que honrar esta deuda, de acuerdo a las posibilidades económicas que tiene el club. El monto inicial (5.700.000 de dólares) será superior debido los intereses por la duración del conflicto".