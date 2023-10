El duro mensaje de Jorge Sampaoli tras ser despedido de Flamengo

image.png

"Nuestros sueños no siempre se realizan como esperamos. Lamentablemente, por innumerables razones anteriores a mi llegada y que intenté pero no pude cambiar, no fue posible lograr los resultados para poner a Flamengo donde debía estar. Siempre recordaré el Maracaná, lleno de gente y palpitante. ¡Es el escenario más grande del fútbol! Me gustaría agradecer al plantel, jugadores, cuerpo técnico e hinchada su apoyo durante estos cinco meses", escribió en su cuenta de Instagram quien suena para volver a Universidad Chile como posible reemplazo de Mauricio Pellegrino.