La firme reacción de Luis Ventura tras el reclamo contundente de Flor Peña

El cruce entre Florencia Peña y Luis Ventura en la previa de los Premios Martín Fierro 2026 no paró de escalar durante todo el día.
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En A la tarde, Luis Ventura le respondió a Flor Peña, que se molestó por un comentario picante del presidente de APTRA.
El cruce entre Florencia Peña y Luis Ventura en la previa de los Premios Martín Fierro 2026 no paró de escalar durante todo el día.
Después de que la actriz exigiera públicamente que el presidente de APTRA le pidiera disculpas por haberle dicho que "siga haciendo videos porno", Ventura respondió desde A la tarde (América TV) y no se arrepintió de nada. Al contrario: cargó las tintas contra ella.
"Absolutamente nada tengo para decir, porque esta situación la provocó ella", arrancó Ventura cuando Karina Mazzocco le preguntó su opinión sobre el escándalo. Y explicó el origen de todo: "Ella tomó partido en favor de su amigo Marley, que no la necesita como sicaria ni como patotera para salir a litigar un desencuentro que tiene con Santiago del Moro. El tema es cuando involucra el desprestigio de una entidad de periodistas, una vez más tomando partido: ella puede hablar en clave de humor, los demás no".
Ventura también aclaró las circunstancias en que se dio su frase viral. Contó que al salir del canal se encontró rodeado de movileros y que en determinado momento, mientras hablaba de manera informal con un grupo de personas en la entrada, Marcela Tauro estaba haciendo una nota a unos diez metros para SQP (América TV). Fue en ese contexto que se escuchó su comentario, que según él no era parte de ninguna entrevista formal.
"Yo hablo con los muchachos y todo me lleva a creer que eso que pudo haber salido de un cuadro de joda entre un par de muchachos fue declarado para una nota en la que yo no tenía nada que ver. Yo no participaba, no me estaban entrevistando", se defendió el periodista.
La conductora Mazzocco le pidió que aclarara qué había pasado exactamente, y fue Santiago Posato quien completó el relato: Tauro estaba siendo consultada sobre Ventura cuando lo vio entrar, y fue en ese momento en que, desde la distancia, se escuchó al presidente de APTRA soltar la frase que luego se viralizó.
Antes del descargo de Luis Ventura en A la tarde, Florencia Peña ya había respondido con dureza en Intrusos. "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta", aseguró la actriz, y fue más lejos: "Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas, pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".
La actriz también recordó el dolor que le generó la filtración de ese material íntimo y cerró furiosa: "¿Cómo va a mandar a una mujer a hacer videos porno? ¿Está loco? El que maneja los premios en la Argentina me tiene que mandar a hacer videos porno, ¿de verdad?".
Todo comenzó cuando Peña cuestionó públicamente a los Premios Martín Fierro por no incluir a Marley en la terna a mejor conductor, y apuntó directamente contra Santiago del Moro: "Santiago no lo trata muy bien a Marley. Como que no le da bola cuando están en vivo, no sé qué pica tiene él". Esas declaraciones llegaron a oídos de Ventura, que respondió sin filtro desde la vereda del canal.