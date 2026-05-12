La firme reacción de Luis Ventura tras el reclamo contundente de Flor Peña

"Yo hablo con los muchachos y todo me lleva a creer que eso que pudo haber salido de un cuadro de joda entre un par de muchachos fue declarado para una nota en la que yo no tenía nada que ver. Yo no participaba, no me estaban entrevistando", se defendió el periodista.

La conductora Mazzocco le pidió que aclarara qué había pasado exactamente, y fue Santiago Posato quien completó el relato: Tauro estaba siendo consultada sobre Ventura cuando lo vio entrar, y fue en ese momento en que, desde la distancia, se escuchó al presidente de APTRA soltar la frase que luego se viralizó.

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¿Qué dijo de Flor Peña sobre Luis Ventura?

Antes del descargo de Luis Ventura en A la tarde, Florencia Peña ya había respondido con dureza en Intrusos. "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta", aseguró la actriz, y fue más lejos: "Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas, pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".

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La actriz también recordó el dolor que le generó la filtración de ese material íntimo y cerró furiosa: "¿Cómo va a mandar a una mujer a hacer videos porno? ¿Está loco? El que maneja los premios en la Argentina me tiene que mandar a hacer videos porno, ¿de verdad?".

Todo comenzó cuando Peña cuestionó públicamente a los Premios Martín Fierro por no incluir a Marley en la terna a mejor conductor, y apuntó directamente contra Santiago del Moro: "Santiago no lo trata muy bien a Marley. Como que no le da bola cuando están en vivo, no sé qué pica tiene él". Esas declaraciones llegaron a oídos de Ventura, que respondió sin filtro desde la vereda del canal.