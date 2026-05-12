Una separación, dos countries top y una infidelidad explosiva: Sebastián Ortega y Valentina Zenere, su peor crisis

Uno de los datos más llamativos tiene fecha y hora: el 14 de agosto de 2024, cumpleaños de Ortega, Malena ingresó al country a las 17.37 y se retiró a las 18.37. El 28 de febrero de 2025, llegó a las 13.43 y se fue antes de las 14, con un testigo clave: "La ve el electricista, que también trabajaba en la casa del novio".

En total, la fuente habla de 20 ingresos al country en días y horarios en los que su pareja no estaba, y cada entrada habría estado precedida por un mensaje de Malena chequeando que el lugar estuviese libre.

El registro más reciente y comprometedor es del 17 de octubre de 2025: "Ella va y se va con Sebastián. En ese momento, su novio estaba en Europa". Poco después, en noviembre, la pareja de Malena habría descubierto todos los registros y se habría producido la separación.

Según Duré, el escándalo ya trascendió los countries y llegó hasta la propia actriz. "Esta bomba que circula por dos countries de zona norte ya habría llegado a oídos de Valentina porque lo comentan todos", sostuvo la panelista, quien cerró con ironía: "Tengo audio del electricista, de la gente de limpieza, pero lo único que podemos constatar es que se juntaron… a charlar".

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¿Cómo se conocieron Sebastián Ortega y Valentina Zenere?

La historia de amor de Sebastián Ortega y Valentina Zenere nació durante las grabaciones de En el barro, el spin-off de El Marginal que tiene a la actriz como una de sus protagonistas.

Sin embargo, el primer contacto fue incluso antes del rodaje. Según contó el propio Ortega, Zenere vivía en España y cuando vino a la Argentina para el estreno de Nahir tuvieron una primera reunión. Luego arrancaron las grabaciones y, con el correr de los meses, todo se fue dando de manera natural.

La propia Valentina lo resumió así: "Nosotros nos conocimos trabajando. Lo que nos pasó, nos pasó porque trabajamos juntos, entonces estuvo bien conocernos de esa manera porque después fue como seguir ese formato sumando el amor".

En septiembre de 2024 la pareja confirmó el romance públicamente. Ortega destacó que se entienden bien y se complementan, y subrayó el buen vínculo que Valentina forjó con sus tres hijos, Paloma, Dante y Helena: "Me acercó muchísimo más a mis hijos. Creo que se armó una linda pareja". La diferencia de 23 años entre ambos nunca fue un obstáculo: para el productor, todo tiene que ver con las personalidades y con la conexión que construyeron desde el set.