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Durísima interna entre las mujeres de la Selección Argentina: celos, chats filtrados y un acuerdo íntimo

Comenzó a circular un fuerte rumor que asegura que varias de las esposas de la Selección Argentina estarían molestas con la pareja de uno de los máximos referentes del plantel. “Infiel...”.

12 may 2026, 17:40
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Durísima interna entre las mujeres de la Selección Argentina: celos, chats filtrados y un acuerdo íntimo
Durísima interna entre las mujeres de la Selección Argentina: celos, chats filtrados y un acuerdo íntimo

Durísima interna entre las mujeres de la Selección Argentina: celos, chats filtrados y un acuerdo íntimo

Un nuevo escándalo y fuertes versiones sacuden a la Selección Argentina, y otra vez el foco apunta a Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante.

En las últimas horas salió a la luz una versión explosiva sobre ellos que no tardó en difundirse en los grupos privados de las parejas de los jugadores de la Scaloneta, donde el tema provocó un fuerte malestar y encendió la interna puertas adentro.

Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, sostuvo Riva Roy, dejando entrever que existiría una dinámica abierta dentro de la pareja a la hora de relacionarse con otras personas.

Y aunque se trata de una cuestión absolutamente privada, vinculada a la intimidad de ambos, lo cierto es que el tema habría generado incomodidad y bastante revuelo dentro del entorno de la Selección. Según remarcaron, no se estaría hablando de infidelidades, sino de un supuesto entendimiento entre ellos: “Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa ”.

Además, el periodista fue por más y aseguró que dentro del círculo más cercano al plantel existiría cierta preocupación por la influencia que tendría el futbolista sobre algunos de sus compañeros. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila. Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda ”, lanzó.

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Cómo fue el escándalo de Leandro Paredes y Camila Galante en Canning

Mientras siguen creciendo las versiones sobre un supuesto cruce de mensajes entre Leandro Paredes y Emilia Mernes, en las últimas horas apareció una nueva polémica que volvió a poner en el centro de la escena al jugador de Boca Juniors y a su esposa, Camila Galante.

De acuerdo con distintos comentarios que comenzaron a circular en redes sociales, la pareja habría protagonizado una situación en el colegio privado al que concurren sus hijos en Canning que generó incomodidad y enojo entre varios padres de la institución.

A través de su cuenta de X, Sergio Rek sostuvo: "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos".

Sin embargo, la controversia no terminó ahí. Más tarde, el periodista añadió que "además, los directores entraron a las aulas explicando la situación, solicitando que los hijos de la pareja Galante/Paredes no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina".

Tw de Rek

     

 

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