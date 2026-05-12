Juicio por la muerte de Maradona: qué dijo el cardiólogo que lo atendió dos meses antes de fallecer

Luque y Maradona El doctor Leopoldo Luque. (Foto: AFP)

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren sostienen que hubo abandono, falta de controles adecuados y desidia por parte de los profesionales encargados de su seguimiento médico. En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.

“El electro salió dentro de parámetros normales”

Franco detalló que durante la evaluación realizó un examen físico, un electrocardiograma, un ecocardiograma y una ecografía de tórax para descartar posibles problemas coronarios.

Según declaró, Maradona presentaba algunas alteraciones leves compatibles con hipertensión, como depósitos de grasa en arterias y un engrosamiento del músculo cardíaco, aunque aclaró que no detectó indicadores de gravedad. “No tenía soplo, la presión estaba normal y el electro salió dentro de los parámetros normales”, sostuvo el cardiólogo ante los jueces.

El especialista también señaló que no contaba con todos los antecedentes clínicos del paciente y que parte de la información que manejaba provenía de datos públicos y de conversaciones con otros médicos tratantes.

Los imputados por la muerte de Maradona El juicio por la muerte de Diego Maradona analiza el accionar del equipo médico durante su internación domiciliaria en Tigre. Foto: Infobae.

La advertencia sobre la internación domiciliaria

En el juicio anterior, que luego fue declarado nulo, también había declarado el médico Mario Schiter, quien cuestionó la decisión de trasladar a Maradona a una internación domiciliaria tras la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Schiter sostuvo que el exfutbolista necesitaba un entorno de mayor control médico debido a sus problemas cardíacos, antecedentes de consumo problemático y dificultades para sostener tratamientos.

“Llevarlo a la casa me parecía, al menos, arriesgado”, declaró el especialista, quien aseguró que había recomendado una clínica de rehabilitación con atención permanente y seguimiento multidisciplinario. “Tendría que haber ido a un lugar más protegido para él”, concluyó.