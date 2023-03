El futuro de La Joya: un importante club europeo vuelve a la carga por Paulo Dybala

En lo que va de la temporada en el elenco Giallorossi, Dybala acumula nueve goles y siete asistencias en la Serie A, además de otros tres tantos en la Europa League y uno en la Copa de Italia. Su rendimiento es lo que termina de convencer al conjunto de Milan, que lo había ido a buscar ante su salida de la Vecchia Signora, pero Simone Inzaghi priorizó darle lugar a los atacantes que tenía en el plantel.

Oriana Sabatini reveló por qué no acompañó a Paulo Dybala en la fiesta en el Monumental

A pesar de que hace algunas semanas Oriana Sabatini deslizó sus ganas de casarse con Paulo Dyabala tras sacarse el ramo en el casamiento de una amiga suya, lo cierto es que al no mostrarse junto a su pareja, lo rumores de crisis no tardaron en circular.

Y a esto ahora se sumó la ausencia de la actriz anoche en la cancha de River donde la Selección Argentina, de la que su pareja forma parte, festejó a lo grande la Copa del mundo con un amistoso frente a Panamá.

Lo cierto es que al término del encuentro pudo verse ingresar al campo de juego a las mujeres de todos los futbolistas, como por ejemplo Antonela Roccuzzo o Tini Stoessel, para celebrar en familia. En tanto, Paulo Dyabala anduvo deambulando sólo por la cancha sencillamente porque Oriana no estuvo.

Pero para no alimentar nuevas versiones de crisis, fue la propia Sabatini quien de alguna manera salió a aclarar la situación. "Qué ganas de poder estar en Argentina festejando con vos y con todos como se merecen después de semejante logro y esfuerzo. Te amo infinito y te acompaño hoy desde el avión", escribió en una Instagram Storie junto a una foto juntos en el campo de juego el día que la Selección se consagró campeona del mundo en Qatar.

Lo cierto es que Oriana Sabatini tenía su agenda laboral comprometida desde hacía meses, por lo que se le hizo imposible venir a Argentina para poder festejar junto a su novio, sus compañeros de equipo y todos los fanáticos que tanto esperaban este momento. Los que no se perdieron por nada del mundo el festejo fueron sus suegros, Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Dybala y cuándo le cayó la ficha de ser campeón del mundo: el primer llanto y el recuerdo de su padre

"Hace poco estaba yéndome a dormir con Oriana y nos pusimos a hablar un poco. No había llorado, fue la primera noche que lloré pensando en el Mundial y en mi viejo que no había estado conmigo alzando la Copa y se me vinieron muchos recuerdos. Si alguien se merecía eso era él, por todo el esfuerzo que hizo de chico y llevarme a cada entrenamiento. Le agradezco todo lo que me dio y debe estar muy feliz", se emocionó al homenajear a su padre fallecido.