El goleador que invitó a pelear a un hincha de Colón

"Hola fenómeno, ¿cómo estás? Mañana avisame y nos juntamos los dos solos para que me cagues a trompadas. ¿Te parece? Así te sacás toda la bronca y estás liberado, crack, de las redes sociales", decía el primer mensaje del futbolista.

Embed

"Me arranca escribiendo 'cuando quieras nos cagamos a trompadas'. Es una invitación que ningún hincha de Colón dejaría pasar. Después me dice si yo te tumbo te garcho (...). No me voy a meter con tus capacidades intelectuales. A nuestro club no pueden venir a joder. Vos te tenés que ir de Colón. Yo no lo banco, un tipo que le contesta a un gil como yo es porque está más al pedo que yo. Colón está en entrando en un triangular para irse al descenso, ponete las pilas, Wanchope", dijo el hincha de Colón.

En su descargo, además, el joven aseguró que la molestia es "con los jugadores que vienen a los clubes del interior a hacer la plancha", mientras compartía más imágenes de la conversación.

image.png

El hincha del 'Sabalero' le propuso que si, durante la pelea, lograba tirarlo al piso una vez, se iba "de Colón sin cobrar nada", solo hasta el último día que trabajó. El jugador, por su parte, lo insultó, lo trató de "cagón" y de buscafama.

"Querés ser famoso", le dijo y disparó frases bastante ordinarias.

image.png

"El hincha tiene que tener más compromiso y enseñarle a estos jugadores que a nuestro club no puede venir a joder. Nos meten la mano en el bolsillo, nos dejan el club fundido, se van a la mierda", finalizó Eleuteriu.