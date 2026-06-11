Mauro Icardi generó una nueva polémica tras reencontrarse con sus hijas y desató la furia de Wanda Nara

Más tarde, Vecchio profundizó sobre cuáles serían los puntos observados por la abogada de la conductora. "La defensa de Wanda, Ana Rosenfeld, denuncia que se incumple el acuerdo. No se cumplen las actividades de salud de las niñas, psicóloga y kinesiología", detalló en referencia a las presuntas irregularidades señaladas.

TW Naiara Vecchio - incumplimiento Mauro ICardi

De acuerdo con esa versión, Icardi sí estaría respetando otras obligaciones previstas dentro del régimen de convivencia. En ese sentido, la periodista explicó: "Icardi las lleva al colegio, pero no respeta el pacto de Hagopian con una caución de 8 millones".

Cabe recordar que el pasado 6 de junio el futbolista volvió a encontrarse con Francesca e Isabella, fruto de su relación con Wanda Nara, luego de una resolución emitida por el Juzgado Civil N°106. La medida permitió que las menores permanecieran con su padre bajo determinadas condiciones previamente fijadas por la Justicia.

Entre los requisitos establecidos se incluyó la continuidad de distintas actividades relacionadas con la salud de las niñas, además de otras obligaciones que debían cumplirse durante el período de convivencia. También se dispuso una caución de 8 millones de pesos, monto que quedó muy por debajo de los 400 millones que había solicitado Ana Rosenfeld en representación de Wanda Nara.

Mientras tanto, las nuevas acusaciones suman otro capítulo a una disputa que lleva meses ocupando el centro de la escena mediática y que, lejos de encontrar una solución definitiva, vuelve a mostrar señales de creciente conflicto entre las partes.

Mauro ICardi y Wanda NAra

Qué dijo el representante de Mauro Icardi sobre el futuro del futbolista en Argentina

Tras cerrar una nueva temporada consagratoria con el Galatasaray y protagonizar una sentida despedida ante los hinchas, el nombre de Mauro Icardi volvió a instalarse en el centro de las especulaciones sobre su próximo destino futbolístico.

En los últimos meses, distintos rumores aseguraban que el delantero podría continuar su carrera en la Argentina. Entre las posibilidades que más fuerza habían tomado aparecía River Plate, aunque también se mencionó a Newell’s como una alternativa concreta para el atacante.

Sin embargo, una reciente intervención de su entorno más cercano echó por tierra esas versiones y dejó en claro cuál es la postura actual del jugador respecto de un eventual regreso al país.

La información fue dada a conocer por Leo Paradizo durante su participación en Lape Club Social (América TV). Allí, el periodista contó que recibió un mensaje directo de Elio Letterio Pino, representante de Mauro Icardi, quien buscó aclarar las versiones que vienen circulando desde hace tiempo.

Al introducir el tema, Paradizo recordó: “En los últimos meses se habló de la posibilidad de que venga a jugar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River o de Newell’s como una posibilidad muy concreta”.

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Acto seguido, explicó que tenía autorización para compartir públicamente el audio enviado por el agente del futbolista. “Estoy autorizado a pasar el audio que me mandó el agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino”, expresó.

En ese mensaje, el representante fue categórico al desmentir cualquier acercamiento con instituciones del fútbol argentino. “No entiendo por qué hace tres meses que están hablando de River, de Racing o de Newell’s. No hemos hablado con nadie”, afirmó.

Pero la declaración que más repercusión generó llegó segundos después, cuando descartó por completo esa posibilidad. “Mauro no está interesado en jugar en la Argentina... Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese”, sostuvo.

Para finalizar, Elio Letterio Pino también cuestionó la magnitud que alcanzaron las especulaciones en torno al futuro del delantero. “Esto es un circo mediático que va a terminar porque realmente es una jungla”, concluyó.