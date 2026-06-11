El fuerte pedido de Moria Casán por Agostina Vega en medio del comienzo del Mundial 2026

“Estamos en la previa del Mundial. Acá los argentos con todo, mi amor. ¡Argentina, aguante! Y no nos olvidemos de todo lo que no nos tenemos que olvidar por el cotillón del Mundial, por favor te lo pido”, reiteró la conductora en un ambiente lleno de camisetas, gorros y banderas de la Selección.

Cabe recordar que desde que se conoció de la aparición del cuerpo sin vida de Agostina Vega en un descampado en Córdoba, la conductora siguió de cerca el caso en su programa a diario y se mostró conmovida por lo sucedido.

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La fuerte revelación de los abogados del padre de Agostina Vega

Los abogados de Gabriel, papá de Agostina Vega, hablaron en el programa de Moria Casán y dieron precisiones del avance de la investigación.

“Tenemos mucha información que de repente no podemos contar todo, la semana que viene entendemos se levantará el secreto de sumario y podremos ser más precisos, siempre respetando nuestro rol como querellantes", señalaron los letrados en diálogo con el programa La mañana con Moria (El Trece).

"Nos enoja la mentira", aseguraron con firmeza. Y Moria Casán remarcó ante el impacto que tuvo el caso: "Se los entiende perfectamente, están metidos en un hecho que es superador y nos indigna, todo muy vehemente".

“Somos querellantes, acompañamos la investigación y buscamos la verdad. A mi cliente no lo tenemos que defender, de hecho, no hay una guerra entre familias. Tenemos todas las pruebas que contrarrestan los dichos de ellos y queremos seguir avanzando en la Justicia por Agostina", continuó explicando Alaniz.

Y adelantó que exisitirían aún más personas involucradas en la muerte de la niña: "No vamos a parar hasta que todos los responsables caigan, sabemos que hay más, esta cadena es más larga, y estamos interesados en que se sepa la verdad y Justicia es que paguen todos", indicaron.