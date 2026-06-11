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Llega a Netflix el videojuego del Mundial 2026 y es el lanzamiento más esperado del año

"FIFA World Cup: Launch Edition" desembarca en Netflix con una propuesta inédita que busca llevar la emoción del Mundial 2026 directamente al televisor.

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Llega a Netflix el videojuego del Mundial 2026 y es el lanzamiento más esperado del año. (Foto: Archivo)

Llega a Netflix el videojuego del Mundial 2026 y es el lanzamiento más esperado del año. (Foto: Archivo)

"FIFA World Cup: Launch Edition" será una de las grandes novedades para los fanáticos de fútbol y los videojuegos durante este mes. En coincidencia con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Netflix anunció el lanzamiento exclusivo de un nuevo título que permitirá vivir la pasión del torneo desde casa.

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La propuesta llegará este 11 de junio y formará parte del catálogo de Juegos Netflix. El objetivo es ofrecer una experiencia rápida, accesible y divertida para que cualquier persona pueda participar, independientemente de su experiencia previa con los videojuegos o con los simuladores deportivos.

El anuncio generó expectativa entre los seguidores del fútbol porque se trata de una producción diseñada específicamente para acompañar el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Además, incorpora una mecánica sencilla que transforma el celular en un control y el televisor en el escenario principal del juego.

FIFA World Cup Launch Edition Netflix

Cómo será el juego para disfrutar el Mundial 2026 en Netflix

Mientras el mundo se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebra el pitido inicial con el juego FIFA World Cup: Launch Edition, un lanzamiento exclusivo de Juegos Netflix disponible a partir del 11 de junio.

Este ágil juego de simulación transmite toda la emoción del fútbol desde el primer minuto. Solo necesitás tu teléfono móvil y Netflix, ya que está incluido con tu membresía. Sentí el orgullo de representar a tu país, jugar en estadios icónicos y hacer jugadas legendarias con los mejores futbolistas del mundo sin salir de Netflix.

FIFA World Cup: Launch Edition es una nueva propuesta para los juegos de fútbol de la FIFA que rinde homenaje a la emoción y la alegría que genera este gran deporte. Es rápido, dinámico y divertido para jugar con amigos (hasta cuatro jugadores), y podés disfrutarlo sea cual sea tu habilidad para los videojuegos o el fútbol.

En FIFA World Cup: Launch Edition, tu teléfono es el controlador y tu televisor, la cancha. Abrí el juego en la TV, escaneá el código QR con tu teléfono y, en cuestión de segundos, vas a estar haciendo pases y tiros al arco. Incluso quienes nunca hayan jugado un videojuego sentirán la adrenalina de anotar el gol de la victoria.

Cuándo estará disponible el "FIFA World Cup: Launch Edition"

El juego estará disponible el 11 de junio, el mismo día que marca el comienzo del histórico torneo masculino de la FIFA. Tendrás la posibilidad de jugar con cualquiera de los 48 equipos de la competencia, viajar a los 16 estadios y controlar a cualquiera de los 1248 jugadores que participan en la Copa. Mientras avanza el certamen real, vos también vas a poder compartir cada gol, cada atajada y cada festejo con tu familia y amigos desde el sofá.

FIFA World Cup: Launch Edition es el propio puntapié inicial, un juego dinámico y lleno de adrenalina que evolucionará con el tiempo, pero que siempre te dará la emoción de jugar este histórico Mundial 2026.

FIFA World Cup: Launch Edition y el resto de los juegos del catálogo están disponibles en la sección «Juegos» de la app de Netflix en la TV. Ya se lanzó una prueba limitada en Brasil.

Los juegos en TV ya están disponibles en 20 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Suiza. Con el tiempo añadiremos más países. El campeonato comienza el 11 de junio, solo en Juegos Netflix.

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Un lanzamiento que acompañará cada momento del Mundial 2026

El estreno del videojuego coincide exactamente con el comienzo oficial del Mundial 2026. Esta sincronización no es casual. Netflix pretende que el juego funcione como un complemento permanente durante toda la competición.

Mientras se desarrollen los encuentros reales, los usuarios podrán recrear resultados, disputar partidos alternativos y celebrar junto a familiares y amigos cada jornada mundialista.

La plataforma describió a FIFA World Cup: Launch Edition como un "puntapié inicial" dentro de una propuesta que continuará evolucionando con el tiempo. Eso significa que la experiencia podría incorporar novedades y mejoras a medida que avance el proyecto.

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