"Mi eterno agradecimiento": Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños y ella respondió

La senadora fue una de las escasas voces del oficialismo que cuestionó públicamente la demora del jefe de Gabinete para explicar el crecimiento de su patrimonio.

La presentación de Adorni se dio en medio de las investigaciones que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre las modificaciones incorporadas en la documentación presentada figuran activos que no habían sido informados anteriormente, incluyendo unos 300.000 dólares que, según la reconstrucción oficial, provendrían de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018.