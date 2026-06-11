"Mi eterno agradecimiento": Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños y ella respondió

Javier Milei le dedicó este jueves un afectuoso saludo a Patricia Bullrich por su cumpleaños número 70, en una señal de acercamiento en medio de las tensiones que la senadora mantiene con sectores del oficialismo.
El Presidente le dedicó un mensaje público a la senadora por sus 70 años y recibió una rápida respuesta. El gesto se produjo en medio de la polémica por la declaración del patrimonio de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.
"Mi eterno agradecimiento": Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños
Javier Milei le dedicó este jueves un afectuoso saludo a Patricia Bullrich por su cumpleaños número 70, en una señal de acercamiento en medio de las tensiones que la senadora mantiene con sectores del oficialismo.
“Feliz cumpleaños Patricia Bullrich. Mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente”, escribió el Presidente en sus redes sociales.
La exministra de Seguridad respondió pocos minutos después con un mensaje cargado de simbolismo: “Muchas gracias, de aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre”.
El gesto de Milei hacia Bullrich también llegó pocas horas después de que Manuel Adorni presentara las declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La senadora fue una de las escasas voces del oficialismo que cuestionó públicamente la demora del jefe de Gabinete para explicar el crecimiento de su patrimonio.
La presentación de Adorni se dio en medio de las investigaciones que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
Entre las modificaciones incorporadas en la documentación presentada figuran activos que no habían sido informados anteriormente, incluyendo unos 300.000 dólares que, según la reconstrucción oficial, provendrían de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018.