El increíble gol de Belgrano, calcado al que hizo Ángel Di María en la final del Mundial

Diego Mizraji publicó en Twitter un video con ambos goles para fundamentar la comparación.

Embed

Qué dijo Di María sobre su gol en la final del Mundial ante Francia

"Cuando venía la pelota, solo pensé en cruzarla levantándola y cuando vino le pegué de sobrepique. Nadie me cree, pero lo hice. Esta vez no la piqué, vi que venía la pelota y que si la picaba, llegaba el jugador francés a cortar. Ese gol no sale bien ni en una práctica, la tirás afuera", relató Di María tras la consagración.

"Terrible toda la jugada, lo importante fue lo anterior, si no no llega la pelota ahí", completó el flamante jugador de Benfica.