Las señales que Messi le dio a Di María y que auguraban el milagro de salir campeones

El "fideo" Di María afirmó que "lo veía igual que en 2014. Tranquilo, con ganas, enfocado, todo viene de cómo viene todo. En 2010 y 2018 entramos con lo justo y cuando las cosas no están bien es difícil estar tranquilo. Cada cosa que hacía él estaba tranquilo".

Y afirmó: "Si lo ves tranquilo al enano (Messi) ya está. Ahí te quedas tranquilo porque si él lo está, todos tenemos que estarlo. Marca el ánimo. Es el mejor de la historia, le tirás una piedra y la para. Es lo mejor que me pudo pasar en mi carrera jugar con él en la Selección.

En ese sentido, reveló las palabras del capitán antes de la final en Lusail. "No fue como en la Copa América, fue más simple, más directo", explicó.

Además, reveló detalles de la charla de Lionel Messi en la previa y contó cómo vivió la definición por penales que consagraron a la Selección argentina: "Leo dijo menos cosas que en la final de la Copa América, pero se me cayeron un par de lágrimas. No de los nervios, sino del momento que estás viviendo. Vivir eso es lo más lindo que le puede pasar a un jugador de fútbol".

Di María sobre el Mundial Qatar 2022

"Me enteré en la charla que iba a ser titular. Yo sabía que iba a hacer un gol, pero no sabía en qué momento. No me vi en el lado derecho del pizarrón y de golpe me veo en la izquierda. No entendía nada. Scaloni dijo que iba a jugar por ahí porque era el lugar donde podíamos hacer más daño y yo me podía divertir y hacer desastres", recordó.

Luego, agregó: "Cuando vi que jugaba se me puso la piel de gallina porque dije ‘es esta, es esta, es esta’. Esa sensación de verme en el equipo era lo que deseaba desde hacía ocho años. No me quería perder otra final, fue mi mayor dolor en el fútbol. Quería jugarla, pero si en una final del mundo si no estás al cien, no ayudas a tus compañeros".

"En los penales veía doble de los nervios, se me habían bajado las persianas de cómo estaba. Era demasiada la tensión. Porque la teníamos ahí y de la nada se nos fue, la volvimos a tener y se nos iba. Tenía confianza en los compañeros y Dibu, pero con los penales empiezan los nervios y la ansiedad. Cuando Montiel iba corriendo en el penal se me desvanecían las piernas. Cuando hizo el gol me tiré al piso de rodillas e hice lo mismo que antes del partido, agradecer por el momento que habíamos vivido e íbamos a vivir, porque ahí cambiaron nuestras vidas para siempre. Después de ese gol éramos eternos", cerró.