Muy emocionado, Pepe compartió una anécdota emocional que refuerza aún más la relación entre abuelo y nieto: “Tengo una imagen muy especial, que resume nuestra relación. El día que yo me volvía a Buenos Aires, él me acompaño y vi una lágrima en sus ojos que me transmitió a mí y me fui llorando todo el viaje en avión. Esa es la imagen del cariño que nos teníamos. Me emociona mucho. Nos hablamos todos los días, tenemos una gran afinidad”.

La historia de Luka Romero Bezzana destaca su origen mexicano-argentino y su éxito en el fútbol representando a Argentina. Su abuelo, Pepe, ha sido una figura importante en su vida y han construido una relación muy cercana y amorosa.