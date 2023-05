La selección Argentina enfrenta el miércoles a Nigeria por los octavos de final de la copa Mundial Sub 20. Pero los equipos africanos tienen una larga historia de desconfianza sobre la verdadera edad de sus jugadores. Dominan a nivel de los juveniles de 17 años y son muy poderosos en el Sub 20. Pero luego, en los mundiales de mayores, no pasa lo mismo.