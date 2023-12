El llamativo mensaje de Andrés Ibarra sobre las elecciones en Boca: "Aceptaremos que..."

Ante esto, Ibarra respondió a través de sus redes sociales reafirmando sus posiciones expresadas durante la campaña y en conferencias de prensa recientes con frases como "Queremos votar el domingo 17 de diciembre", "queremos votar para hacer La Bombonera SXXI", "queremos votar para tener un gran plantel" y "queremos votar para volver a poner a Boca en lo más alto".

En una entrevista con Boca de Selección en Radio Del Plata, el candidato a presidente por la oposición abordó un escenario sin elecciones este año, dejando claro que buscaron votar el 3 de diciembre y desean hacerlo el 17. "Yo quiero ser contundente y claro para que se reproduzca en todos lados y el hincha de Boca sepa la postura de la oposición. En primer lugar, quisimos votar el 3 y queremos votar el 17. No se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón. Y segundo, queremos votar cuanto antes porque tenemos la mejor propuesta para los socios. Si esto no se puede dar, por su puesto que aceptaremos que continúe el oficialismo hasta que se vote de la manera en la que lo vienen haciendo, que desde nuestro punto de vista es muy deficiente", declaró.

Aparecieron pasacalles en La Bombonera en medio de la definición sobre las elecciones en Boca: "No a..."

A la espera de la decisión de la Cámara sobre la validez de la medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya que suspendió las elecciones en Boca, la Bombonera amaneció con pasacalles que reflejan el conflicto entre el oficialismo y la oposición.

Específicamente, las pancartas colocadas en varias entradas del estadio señalan a los candidatos Andrés Ibarra y Mauricio Macri, a quienes Juan Román Riquelme acusó repetidamente de intentar "intervenir en el club".

Las frases de los pasacalles incluyen mensajes como "El club es de los socios" y "no a la intervención". La primera está directamente relacionada con una de las críticas de Román hacia la oposición, argumentando que buscan "privatizar el club y utilizarlo con fines políticos".

Esta no es la primera vez que en este contexto electoral aparecen pancartas o carteles en las cercanías de La Bombonera. De hecho, días atrás, en La Boca, se observaron carteles con el escudo de River y un mensaje irónico dirigido a Riquelme: "Gracias, Román, quédate 20 años más".