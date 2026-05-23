Golpe para Boca: Merentiel se desgarró y no jugará ante Universidad Católica

Si bien no se informó oficialmente el tiempo exacto de recuperación, este tipo de desgarros en el gemelo suelen demandar varias semanas de rehabilitación, dependiendo de la evolución del jugador.

Qué necesita Boca para seguir con chances en la Copa Libertadores

Boca Juniors

Boca necesita ganar este partido para clasificar directamente a los octavos de final. Actualmente, el Xeneize se encuentra tercero en el Grupo D con 7 puntos, detrás de Universidad Católica (10) y Cruzeiro (8).

Un triunfo ante los chilenos le permitiría alcanzar los 10 puntos y asegurarse un lugar entre los dos primeros del grupo. En cambio, un empate o una derrota lo dejaría en el tercer puesto, lo que implicaría la eliminación de la Copa Libertadores y el pase a los playoffs de la Copa Sudamericana.