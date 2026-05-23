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Se confirmó lo peor

Golpe para Boca: Merentiel se desgarró y no jugará ante Universidad Católica

El delantero sufrió un desgarro muscular y quedó descartado para el próximo compromiso de Boca ante Universidad Católica, en un duelo clave por la Copa Libertadores que definirá la clasificación a los octavos de final.

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Golpe para Boca: Merentiel se desgarró y no jugará ante Universidad Católica

Golpe para Boca: Merentiel se desgarró y no jugará ante Universidad Católica

Dolor de cabeza para Boca. El delantero Miguel Merentiel sufrió un desgarro muscular y quedará marginado del próximo compromiso del equipo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, en un encuentro decisivo para definir la clasificación a los octavos de final.

Leé también A todo o nada en la Bombonera: qué necesita Boca para meterse en octavos de final de la Libertadores y no caer a la Sudamericana
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Dolor de cabeza para Boca. El delantero Miguel Merentiel sufrió un desgarro muscular y quedará marginado del próximo compromiso del equipo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, en un encuentro decisivo para definir la clasificación a los octavos de final.

El atacante uruguayo presentó una molestia muscular tras el último partido y, luego de ser sometido a estudios médicos, se confirmó la lesión, lo que derivó en su baja inmediata para el encuentro del próximo jueves en la Bombonera.

El delantero venía siendo una pieza importante en el esquema ofensivo del conjunto xeneize, por lo que su ausencia representa un problema para el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, en un momento determinante del torneo continental.

Si bien no se informó oficialmente el tiempo exacto de recuperación, este tipo de desgarros en el gemelo suelen demandar varias semanas de rehabilitación, dependiendo de la evolución del jugador.

Qué necesita Boca para seguir con chances en la Copa Libertadores

Boca Juniors

Boca necesita ganar este partido para clasificar directamente a los octavos de final. Actualmente, el Xeneize se encuentra tercero en el Grupo D con 7 puntos, detrás de Universidad Católica (10) y Cruzeiro (8).

Un triunfo ante los chilenos le permitiría alcanzar los 10 puntos y asegurarse un lugar entre los dos primeros del grupo. En cambio, un empate o una derrota lo dejaría en el tercer puesto, lo que implicaría la eliminación de la Copa Libertadores y el pase a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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