El particular festejo de Mariano Andújar que enloqueció a los hinchas de Estudiantes de La Plata

En lo que podría haber sido su último partido como profesional, el arquero reflexionó sobre lo que Sabella habría dicho: “¿Qué nos hubiera dicho Alejandro? Que fuimos dignos representantes de esta camiseta”.

Andújar habló de su retiro tras ganar la Copa Argentina con Estudiantes

Andújar, de 40 años, había insinuado previamente que su retiro estaba cercano, y al respecto comentó después de la victoria: "No sé si me voy a retirar. En este momento, quiero celebrar y disfrutar el instante. Es complicado alcanzar un título y formar parte de la historia de algo. Poder dejar mi huella en la historia de un club como Estudiantes y ser apreciado... Me llena de felicidad".

Lo que sí tiene claro es que no jugará en ningún otro equipo que no sea Estudiantes: "Tenía que cerrar mi carrera con Estudiantes. Era el momento adecuado, la forma adecuada, llegar a una final... La manera de despedirme de este club era así, de una manera plena, sintiéndome completamente yo mismo, siendo parte de un equipo destacado".