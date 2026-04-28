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Una joven denunció a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata por abuso sexual

Tras conocerse la acusación, la institución activó el protocolo de género y apartó al entrenador de sus funciones. La víctima relató que los hechos comenzaron cuando tenía 16 años.

Una joven denunció a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata por abuso sexual. 

Una joven denunció a un profesor de boxeo de Estudiantes de La Plata por abuso sexual. 

Una joven de 20 años denunció que fue abusada sexualmente durante años por su profesor de boxeo en el Estudiantes de La Plata. Tras la presentación judicial, la institución activó el protocolo de género y decidió apartar al entrenador de sus funciones mientras avanza la investigación.

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La causa quedó radicada en la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ya ordenó las primeras medidas. Según fuentes judiciales, el expediente se encuentra en una etapa inicial, pero el caso podría encuadrarse como abuso sexual agravado por acceso carnal y por el vínculo.

De acuerdo al testimonio de la víctima, los hechos comenzaron en 2021, cuando ella tenía 16 años y vivía en un hogar de abrigo municipal, y se extendieron hasta 2025. El acusado, que le doblaba la edad, habría aprovechado situaciones de cercanía y confianza para quedarse a solas con la joven.

La denunciante señaló que los abusos ocurrían durante traslados o visitas al domicilio del entrenador, donde, según relató, recibía comentarios sobre su cuerpo y era sometida a tocamientos indebidos.

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El profesor fue apartado del club. (Foto: Estudiantes de La Plata Oficial)

El profesor fue apartado del club. (Foto: Estudiantes de La Plata Oficial)

Uno de los episodios más graves habría ocurrido tras una exhibición de boxeo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el profesor la habría llevado contra su voluntad a un hotel en La Plata, donde se produjo un abuso sexual. La joven afirmó que quedó en estado de shock y que los hechos se repitieron en distintas ocasiones.

Cómo avanzó la denuncia

La víctima explicó que en diciembre pasado decidió poner fin al vínculo y le comunicó su decisión al entrenador. Según su relato, el acusado aseguró que mantenían “una relación amorosa”, algo que ella rechazó de manera categórica.

También contó que habló sobre lo ocurrido con la psicóloga del hogar y con una persona de confianza, quienes la alentaron a formalizar la denuncia ante la Justicia.

Investigación en curso

La fiscalía dispuso una serie de medidas, entre ellas ampliaciones testimoniales, evaluaciones médicas y pericias psicológicas, claves para determinar la evolución de la causa. En los próximos días también se tomarán declaraciones a las personas que conocían la situación.

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Según la denuncia, los abusos ocurrieron en varias ocasiones entre 2021 y 2025.

Por el momento, no hay una imputación formal, pero la fiscal Di Lorenzo analiza los elementos reunidos para definir los próximos pasos, que podrían incluir medidas de restricción contra el acusado.

La respuesta del club

Desde Estudiantes de La Plata informaron que, tras tomar conocimiento del caso, se activó el protocolo de género y un equipo institucional se puso a disposición de la denunciante para brindarle acompañamiento.

En ese marco, el club resolvió "separar preventivamente” al profesor de su cargo.

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