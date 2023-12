¡Qué festejo! Camila Homs y José Sosa a los besos tras el título de Estudiantes

Embed

Los dos se fundieron en un cálido abrazo, se dijeron tiernas palabras y se besaron en medio de la gran alegría del futbolista por el campeonato obtenido tras la victoria 1 a 0 del pincha ante Defensa y Justicia.

"Amor de mi vida, qué felicidad! Disfrutalo que te lo mereces mucho. Te amo con todo mi corazón", le dedicó Cami a José desde su cuenta de Instagram tras la consagración deportiva.

La modelo, ex de Rodrigo de Paul, y el Príncipe están juntos desde marzo y la relación pasa por un gran momento. Viva el amor.



Camila Homs lloró en su despedida del Bailando 2023 y aclaró por qué renunció

Camila Homs lloró en su despedida del Bailando 2023, América Tv, y aclaró al aire los motivos que la llevaron a tomar la decisión de dejar el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

“Es tu despedida y más allá de todo, me da pena que te vayas. Te soy muy sincero”, le hizo saber el conductor y le dio pie a la modelo a explicar las causas de su decisión de irse del programa.

“No me sensibilicé en estos cuatro meses porque me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”, comenzó Camila Homs.

Y remarcó sobre la experiencia que vivió: “La pasé increíble, es un lugar único y el que nunca pisó esta pista nunca va a entender la adrenalina que se siente”.

“Al principio lo dudaba mucho, suele juzgar mucho el programa y yo tenía de entrar y que me ataquen. Había pasado un año intenso, duro, y no me quería sentir más atacada de lo que me había sentido”, se sinceró Camila Homs.

Y añadió entre lágrimas: “Paul y Willy (de la agencia Multitalent) me decían: ‘Pero, dale. Entrá, vos probá, si no te sentís cómoda vemos que pasa pero no te quedes con la duda’ asique bueno, lo intenté y no me arrepiento de nada de la decisión que tomé”.

“Pasé unos meses hermosos pero bueno, decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”, dejó en claro Homs sobre los motivos de su renuncia.

A lo que Tinelli acotó: “Está bueno que lo expliques eso porque algunos arrancan con las suposiciones de que es porque tuviste un cruce con tal...”.

“En absoluto fue por eso, tengo muy buena onda con todos. Es gente hermosa toda la que está acá. Pero como te digo, la prioridad siempre van a ser mis hijos", remarcó la modelo sobre el porqué de su decisión.

Y cerró: "Ellos ahora arrancan las vacaciones decidí que quiero pasar y disfrutar mi tiempo con ellos, porque después también tengo que dividir su tiempo. Es por eso que no puedo seguir, voy a extrañar un montón”.