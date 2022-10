En la fiesta solidaria del lunes por la noche, Marcelo Gallardo brindó unas palabras en medio de ovaciones y un caluroso aplauso de todos los presentes: "Sigan acompañando", fue lo primero que atinó a decir. Y se tomó un tiempo para hacer un balance sobre lo que viene, siendo esta temporada sin títulos y marcada por la irregularidad futbolística.

"A nosotros desde este lugar también nos deja una enseñanza. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender", reflexionó el histórico entrenador.

River: Jorge Brito habló de cuándo se negociará la continuidad de Marcelo Gallardo

El presidente de River, Jorge Brito, se refirió a la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo a quien se le vence el contrato a fin de año, y dijo que los tiempos de decidir su futuro los maneja el propio director técnico pero que se definirá el mes próximo.

“Este año, por el calendario, todo se anticipa, así que en el próximo mes lo estaremos definiendo. Lo decimos todos los años, tenemos al mejor entrenador y el que está capacitado para revertir este presente futbolístico”, aseguró Brito este mediodía.

"No está bueno hablar en lugar de otro, es el propio Marcelo el que tendrá que buscar el momento para decidir cuál será su futuro, tenemos un vínculo muy cercano y estamos a disposición para dar las condiciones", señaló el presidente de River a ESPN.

En este sentido, Brito se sinceró: “Sabemos que algún día llegará el momento en que se vaya. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque a mí como presidente”.