Elecciones en Boca: Javier Milei irá a votar a la Bombonera este domingo

Milei se interesó en las elecciones de Boca. En ese sentido, envió un guiño al antiguo mandatario y candidato a vicepresidente por la oposición en el Club, Mauricio Macri, al celebrar la eventual designación de Martín Palermo como DT, en el caso de que Andrés Ibarra gane los comicios del próximo 3 de diciembre.

En medio de esas declaraciones, filtraron la información de que el Presidente estará presente en los comicios.

No es ningún secreto que el presidente de la Nación es hincha de Boca, más allá de que en varias entrevistas a lo largo de los últimos años afirmó que había dejado de serlo en 2011, debido al "acto populista de la dirigencia -en ese entonces encabezada por Daniel Angelici- de renovarle el contrato a Riquelme".

milei-y-macrijpg.jpg Javier Milei apoya la fórmula que integra Mauricio Macri. (Foto: archivo).

Mauricio Macri admitió que Milei le dijo que iba a ir votar

La asistencia del primer mandatario a La Bombonera no fue confirmada de forma oficial, aunque el propio Macri la admitió como una posibilidad concreta en una nota con el canal TyC Sports: "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo", expresó.

Milei es el socio activo número 76.296 y, en caso de asistir, votará en la mesa 20 y las votaciones en Boca para elegir al nuevo presidente del club se llevarán a cabo desde las 9:00 a las 18:00 hs en Brandsen 805.