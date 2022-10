"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relató a TyCSports.com. A su vez, al momento de dar la nota, afirmó que "todo el Bosque está lleno de gas". "No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", expresó.

Afortunadamente, Rivero se encuentra bien, pese a las heridas que le generaron los balazos de goma que recibió.

El video del momento en el que le disparan al camarógrafo de TyC Sports

Gimnasia-Boca: murió un hincha durante los incidentes con la Policía

En medio de los incidentes entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los hinchas de Gimnasia durante el partido con Boca, un hincha del Lobo murió camino al Hospital San Martín de la localidad platense tras sufrir un paro cardíaco. Además, hubo varios heridos de gravedad.

Se trata de César Gustavo Regueiro, de 57 años, que era un reconocido ex futbolista de Villa San Carlos y de la Liga Amateur de La Plata. Además, se desempeñaba como empleado de la municipalidad de La Plata.

Su entorno contó que el hombre era hincha fanático de Gimnasia y estaba en "El Bosque" todos los partidos que el conjunto tripero jugaba de local.

“Vinimos a alentar al lobo y se me fue el gordo. Quiero avisar que acaba de fallecer mi papá”, escribió anoche Juliana Regueiro en su Facebook.