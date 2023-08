¡Increíble! Un futbolista brasileño rechazó jugar con Lionel Messi y explicó los motivos

Rodrygo compartió cómo rechazó la oportunidad de fichar con el Barcelona y optó por esperar una oferta del Real Madrid para su contratación. También explicó que incluso discutió con su padre debido a esa decisión, pero al final todo resultó favorable.

“Prácticamente todo se hizo con el Barcelona, solo faltaba fichar. Le pregunté a mi papá: ‘¿No hay nada del Real Madrid?’ No había nada. Pedí esperar al fin de semana porque teníamos partido. Dije ‘la voy a romper y me verá el Real Madrid’. Mi padre se enojó conmigo. ‘¿Me estás tomando el pelo? Tenemos una oferta de Barcelona. ¿Vas a jugar con Messi y quieres que te espere? Fui al partido, marqué 3 goles y di una asistencia. Durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre”, explicó.

Sin embargo, eso no fue todo. Fue su padre quien le dio la sorpresa de que el Real Madrid había mostrado interés: “Al día siguiente, mi padre se fue sin decir nada. Regresó más tarde, entró directo a mi habitación y tenía una camiseta del Real Madrid y una del Barcelona. Me los tiró y me dijo: ‘elegí’. Ni me lo pensé, era el Real Madrid”.

Después de dos temporadas en el equipo Merengue, Carlo Ancelotti le ha encomendado a Rodrygo la responsabilidad de liderar el ataque junto con Vinicius Jr. El joven delantero no evade este desafío y asegura estar preparado.

“Siento que estoy cada vez mejor, cada vez más protagonista, perotodavía no demostré todo lo que puedo. Creo que cada temporada voy a tener más presión pero también más protagonismo. Eso es lo que quiero, lo que busco por mi forma de jugar. Sé cuál es mi importancia, juego en el mayor club del mundo y la gente lo ve diferente, esperan algo de mí”, concluyó.