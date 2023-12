Javier Milei apuntó contra Juan Román Riquelme: "Sabía que..."

El Presidente de la Nación señaló que ya sabía del desenlace electoral, que determinó la victoria de Riquelme por una diferencia de 15 mil votos sobre la lista Pasión + Gestión, y anticipó los insultos que recibiría: "No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino también sabiendo que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas".

En la misma línea, reafirmó su respaldo y lealtad al ingeniero Macri, quien públicamente lo respaldó tras las PASO y colaboró en el posterior acuerdo con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad nacional. "Sabía que eso iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme. ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros? No, en la vida hay que ser leal. Si Macri tuvo un gesto desinteresado para ayudarme a mí, ¿cómo no voy a ir yo a ayudarlo?", sentenció.

El mensaje de Riquelme tras ganar las elecciones en Boca: "Poder es..."

La coalición oficialista encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal logró una victoria contundente en las elecciones de Boca, superando a la oposición liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri con un 65,3% de los votos (30.318 votos) frente al 34,4% (15.949 votos). En las últimas horas, la agrupación Soy Bostero expresó su agradecimiento a los socios a través de un video.

Desde el momento en que Riquelme llegó a La Bombonera, donde los socios pudieron votar en carpas dentro del campo de juego, fue acompañado por una multitud de fanáticos hasta su mesa de votación, y al salir, entonó cánticos junto a ellos.

Después de la victoria en las urnas, la dirigencia actual difundió un spot el lunes en el que señaló a Macri, Ibarra, Daniel Angelici y al sistema judicial. Este martes, nuevamente publicaron un mensaje de agradecimiento a los hinchas y, de manera indirecta, lanzaron una crítica a la oposición: "Poder es que la gente te quiera".