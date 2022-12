Juan Román Riquelme lanza su propia agrupación en Boca: "Ojalá podamos estar muchos años juntos"

"Soy Bostero" deberá ser aprobada en agosto de 2023 para que en las elecciones de diciembre pueda ser una opción para los hinchas.

Riquelme presentó su propia agrupación

Primero comenzó hablando el presidente Jorge Ameal: "Creo que se ha hecho mucho, pero desgraciadamente hay una prensa que no nos quiere. La única verdad es la realidad, alguien dijo. Tenemos que decir que de siete campeonatos hemos ganado cinco. Eso no es menor. Acá hay parte del Consejo de Fútbol que tanto hizo y tanto los criticaron. Ellos también son los artífices de lo que hemos logrado en el fútbol amateur, de 30 chicos que han debutado y que son el orgullo y el futuro de nuestra querida institución. Basta de todos los días comprar y vender jugadores, disfrutemos de nuestros jugadores que es lo que quiere nuestra gente".

Luego, Juan Román Riquelme tomó el micrófono y le habló a todos los hinchas de Boca que se acercaron a La Bombonera para verlo: "Primero que nada buenas noches, yo funciono igual que ustedes. Yo veo a cada uno de ustedes con la camiseta, el gorro, el pantaloncito de nuestro club y es lo que soñaba, ¿no? Gracias a ustedes, gracias al presidente que me fue a buscar a mi casa hace tres años, he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con mis hijos. Agustín es el culpable de que yo haya vuelto al club. Yo hace muchos años les dije que ustedes estaban todos locos. De verdad que están todos locos".

"Yo siento como ustedes, vivo como ustedes y no hay nada más lindo que ver a los bosteros felices. Eso es todo lo que a mí me llena el corazón. Hace tres años que he vuelto a mi casa por culpa de todos ustedes. En un año vamos a tener elecciones nuevamente. Yo les he pedido hace tres años que teníamos que ser 40.000. En la que viene no tengo dudas de que vamos a ser 50, 55... Porque somos demasiados los hinchas de nuestro club", declaró el ídolo del Xeneize.

"Este club es de todos ustedes y yo soy un hincha más. Y lo único que quiero que sepan es que volvimos a ser un club de fútbol. Yo me hice hincha de este club gracias a mi papá, que de chiquito me hizo bostero. Yo soñaba con jugar en la Bombonera. Y hace tres años que la Bombonera volvió a ser la cancha más linda del mundo. Nuestros jugadores están recontra agradecidos al recibimiento que les dan ustedes cada domingo, cada miércoles. Es una fiesta nuestra casa y eso es por culpa de ustedes y de los muchachos de atrás del arco, a quienes también les agradezco por cómo se están comportando, cómo están cuidando a nuestro club", continuó Riquelme.

"Este año ha sido muy bueno, podemos decir que hemos ganado los dos torneos que jugamos. Que tenemos la suerte de contar con jugadores recontra buenos, con un plantel impresionante que solamente quiere competir, que quiere ganar. Hoy los muchachos volvieron a la pretemporada y se están preparando para que el año que viene sea igual que este", expresó.

"Nos quedan cuatro días, hasta el 31 de diciembre tenemos para disfrutar de que somos el mejor equipo del país. A partir del 1 de enero intentaremos volver a competir, a dar pelea en cada torneo que jugamos. Sabemos que va a ser difícil, que va a ser duro, pero confiamos en los jugadores que tenemos. Y confiamos principalmente en todos ustedes, a que en cada partido en nuestra casa nos tienen que ayudar a ser cada día más fuertes", declaró Riquelme ante una multitud.