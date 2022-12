El día que Louis Van Gaal y Juan Román Riquelme se enfrentaron cara a cara en el Barcelona.

"'Tenemos un sistema en el cual yo confío, y usted va a tener que jugar de puntero izquierdo'. Pero claro, yo tenía que estar quieto ahí y no aguantaba", siguó el exjugador de Boca.

"Jugamos el segundo o tercer partido y yo me metí atrás del 5. Cuando empieza el siguiente entrenamiento, el técnico me dice 'usted es un desordenado'. Todos dicen que usted jugó un partidzado pero yo le dije que tiene que jugar de puntero izquierdo", agregó.

"Igualmente me sirvió, porque el fue honesto. Cuando me dicen las cosas en la cara me parece muy bien", cerró Riquelme.