Juanfer Quintero reveló los motivos de su salida de River y habló sobre la posibilidad de volver

"Siempre estamos conectados con Gallardo. La verdad es que es algo muy importante en mi vida. Tener una relación cercana con él me ha permitido crecer y aprender mucho. Es mi amigo, lo aprecio mucho y le agradezco todo lo que ha hecho por mí", confesó Quintero sobre su vínculo con el entrenador.

Quintero, sobre una posible vuelta a River y los motivos de su salida

"Hablar de esto ahora no es bueno, no es sano. Creo que sería una falta de respeto con Junior, mi club actual, a quien le debo mucha gratitud. Y también por la actualidad de River creo que no es bueno hablar sobre esto. Tiene un partido importante por Copa Libertadores ahora y viene haciendo las cosas bien en la Liga. Hablar de mí creo que no es importante; siempre se habla y se especula, además de que el cariño siempre está. Uno siempre va a estar ligado al club pero no es cómodo hablar del tema", declaró Juanfer en relación a su regreso al club.

Minutos después, Juanfer brindó detalles sobre las razones que lo llevaron a dejar River a fines de 2022: "No es un secreto que tenía un contrato cerrado por tres años, pero debido a situaciones ajenas a mí, no se pudo concretar. Si eso no hubiera ocurrido, estaría con el equipo en la actualidad. Sin embargo, estoy contento donde estoy y tengo expectativas sobre lo que vendrá".

Además, cuando se le consultó sobre la posibilidad de jugar en otro equipo de Argentina que no sea River, Quintero se mantuvo firme y aseguró que "no" lo haría, ya que sería una "contradicción" consigo mismo. "River es mi lugar en el mundo", sentenció.